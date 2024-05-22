Семья Шумахера отсудила у немецкого издания €200000 в деле о поддельном интервью Михаэля

Семья Шумахера выиграла суд против немецкого издания.

В апреле 2023 года издание Die Aktuelle опубликовало интервью, якобы совсем недавно взятое у Михаэля Шумахера – спустя почти 10 лет после того, как немец получил травму головы.

Редактор издания решил выдать за настоящий разговор с Шумахером интервью, ответы со стороны немца в котором были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. После того, как обстоятельства дела стали достоянием общественности, руководство издания немедленно уволило редактора.

Суд, рассмотрев дело, постановил, что извинений в адрес семьи Шумахера со стороны издания и уволенного редактора будет недостаточно – и обязал сторону ответчика выплатить компенсацию в размере €200000.

Немецкий журнал продал беседу с ИИ как «первое интервью Михаэля Шумахера после падения». Семья подает в суд