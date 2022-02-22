Система охлаждения – ярчайшая зона битвы новой «Ф-1». «Феррари», «Мерседес» и «Уильямс» выкатили по уникальной инновации

Каждая машина чем-то поражает.

«Формула-1» переходит на революционный регламент ради повышения количества обгонов – антикрылья, подвески и аэрообвес значительно упростились, машины «ужались» в размерах, запретили несколько зон с дополнительными россыпями рассекателей для генерирования нужных воздушных потоков. Потому после публикации регламента в паддоке боялись, что с ограничениями немного перегнули и новые болиды окажутся плохо различимыми близнецами – примерно как в «Индикаре» или в прототипах для «Ле-Мана».

Но волна презентаций доказала: не стоит недооценивать ум, изобретательность и талант инженерных штабов «Формулы-1». Теперь здесь еще больше разнообразия: техника теперь максимально отличается, различные решения поджигают споры в стиле «что же сработает лучше?», а вал инноваций даже с предтестовых версий поражает.

Особенно здорово новая техническая война проявилась в главной видимой зоне – боковых и верхних отсеках для охлаждения. Команды представили все возможные комбинации форм и размеров входных отверстий, направления и объема радиаторов, а также способа использования горячего воздуха для генерирования прижимной силы. А «Мерседес», «Феррари» и «Уильямс» уже совершили по маленькой революции – как минимум концептуальной.

Давайте же насладимся всеми идеями – от перестраховочного гигантизма до агрессивного минимализма!

Самые большие радиаторы – у «Астон Мартин»

Бывшая бюджетная «Рейсинг Пойнт», прославившая в последние годы почти точным копированием чемпионских болидов «Мерседеса», теперь пошла совершенно собственным путем. Английский бренд первым презентовал реальную машину – и она прямо удивила размерами радиаторов:

Хотя входные отверстия и не смотрятся сильно широкими, возможно, они просто теряются на фоне монcтруозной боковой части под корпусом. Идея понятна: максимально поднять и «спрямить» радиаторы, чтобы открыть туннель для воздушного потока именно внизу.

Следите за желтой полосой – воздух должен пойти именно туда:

«Альфа Ромео» – практически копия «Астон Мартин»

Нет, правда: разница лишь в небольшом наклоне и другой форме воздухозаборников:

«Альфа Таури»: длинные радиаторы с умным расположением

Посмотрите на машину-сестру «Ред Булл»: кажется, будто система охлаждения у нее меньше, чем у «Астон Мартин»:

Но это обман зрения из-за наклона корпуса. На самом деле длина примерно такая же – а вот площадь действительно чуть меньше:

Скорее всего, примерно такую же схему выберет и команда Ферстаппена: все-таки они с «Альфа Таури» используют один и тот же мотор, и многие детали формально закупают у технологического подразделения «Ред Булл». Вообще Макс уже тайно обкатывал новую машину, но снимков в качестве пока нет.

«Макларен»: короткий радиатор, входное отверстие – для очищенного воздушного потока

Второй клиент «Мерседеса» пошел на грандиозный риск – и перешел на уникальную подвеску ради спуска дополнительной стойки вниз. В итоге инновация позволила сконструировать маленький воздухозаборник и питать его исключительно чистым воздухом – сравните конструкцию с дизайном «Астон Мартин»:

Потому англичане, должно быть, и перешли на небольшие радиаторы – а также выдвинули входные отверстия максимально вперед для более удобной развесовки и баланса.

Это тоже «эффект подвески» – ведь для понтонов обычно ищут самую компромиссную точку, в которой забираемый поток уже достаточно «успокаивается» после контакта с пилонами (чем дальше от передних колес – тем слабее вихри, а для охлаждения нужен чистый поток), но сами радиаторы не слишком перевешивают машину назад. «Макларен» теоретически получает аэродинамический бонус и лучшую компоновку, но справится ли новая подвеска?

«Феррари»: длинные радиаторы экстремальной формы. «Хаас» – то же самое, но без «туннеля» для отработанного воздуха

Скудерия тоже проявила новаторство в структурировании системы охлаждения: взяла примерную форму воздухозаборников «Макларена» – но радиаторы чуть приподняла, чтобы создать туннель для горячего воздуха прямо под заднее антикрыло:

Суть в направлении горячего потока:

Между двумя пластинами задуманы области перепадов давления, и заднюю часть потому прижмет к асфальту сильнее. А «тунеллирован» поток специально для исключения возможности рассеивания – так его объем задействован эффективнее.

Потому вся конструкция F1-75 так поднята вверх по сравнению даже с «Маклареном» – чтобы реализовать концепцию туннелирования с минимальными потерями:

Реальный «Хаас» пошел тем же путем, но не осмелился на вырезы: длинная форма под небольшим углом со слабой «подрезкой» внизу:

«Альпин»: попытка совместить лучшее от «Астон Мартин» и «Феррари» в одном дизайне

С одной стороны, входные отверстия очень маленькие и вроде бы занимают не так много пространства...

А с другой, их общая площадь поспорит с зеленым китом «Астон Мартин» – самой большой машиной «Ф-1»:

Решетки на моторном отсеке очень даже логичны (тунеллируют горячий воздух по корпусу под заднее антикрыло – у «Феррари» и «Хааса» такие же), а несколько прорезей именно на боковинах выглядят не слишком-то продумано. Вроде поток от них теоретически тоже может следовать под заднее антикрыло (но к внешней кромке), а с другой стороны, они расположены слишком близко к входным отверстиям – потоку предстоит большой путь и есть риск рассеивания.

Кажется, французские инженеры попытались совместить радикальный подход «Феррари» к туннеллированию горячего воздуха под заднее антикрыло и одновременно создать «подрезку» с обтеканием а-ля «Астон Мартин».

Весьма рискованно – хотя, может быть, французы решили просто сразу строить шасси вокруг возможного развития в любом направлении, а не концентрироваться на одном. То есть если не сработает одна идея – просто забить и перейти полностью к другой. Если так – это крайне смелый подход для эры ограничения бюджетов.

«Уильямс»: экстракороткие радиаторы под невиданным углом

Легендарная английская команда выбрала путь из перестройки с максимальным риском: ее боковой корпус – максимально скошенный и небольшой:

И у них – своя идея туннелирования:

Для того и нужно огромное отверстие воздухозаборника вместе с высоким расположением: чтобы поток сверху направлялся точно под крыло.

«Мерседес»: опасный ультраминимализм

Можно ли быть одновременно новатором и консерватором? Как удивить всех, просто сохранив старые идеи?

«Мерседесу» – удалось. Восьмикратные чемпионы мира по сути просто продолжили логику развития предыдущих болидов – но довели форму и компоновку радиаторов до невероятного минимума. Почти как у «Уильямса» – правда, менее смело и рискованно:

Все-таки немцы не пошли изучать неизведанное, а просто сильно продвинули давно разработанную концепцию. Вышли очень короткие и компактные радиаторы:

Сравните с «Феррари»:

Вот насколько они меньше в объеме, чем у F1-75:

Начинаются намного дальше (специально чтобы грязный воздух не мешал, но основная масса приходится ровно на центр машины – баланс не пострадает!

Отверстие чуть глубже, чем у «Макларена», но общая компоновка все-таки меньше:

Нет, серьезно: на треть меньше по площади:

А теперь сравните с зеленым китом:

У «Мерседеса» точно вышло произведение искусства – Льюис Хэмилтон получит интригующее оружие возмездия. Главное – чтобы система все-таки выдержала нагрузки.

Фото: mclaren.com/; astonmartinf1.com; ferrari.com; twitter.com/HaasF1Team; twitter.com/MercedesAMGF1; redbullracing.com