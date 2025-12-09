  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Всячески поддерживаю Коростелева. Он молодец, делает все, чтобы поехать на Олимпиаду»
Дмитрий Губерниев: «Всячески поддерживаю Коростелева. Он молодец, делает все, чтобы поехать на Олимпиаду»

Дмитрий Губерниев: Коростелев – молодец, делает все, чтобы поехать на Олимпиаду.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил поддержку лыжнику Савелию Коростелеву.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить полный недопуск российских лыжников. Спортсмены подали заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам, который является отборочным турниром на Олимпийские игр-2026. Коростелев вылетел в Давос сразу после этапа Кубка России в Тюмени, хотя его нейтральный статус еще не подтвержден.

«Молодец. Всячески его поддерживаю и этот риск. В лыжах есть молодые спортсмены и тренеры, до сих пор не понимающие суть происходящих процессов. Они думают, что за них должны были сделать то, сделать это.

А Савелий молодец, делает все, чтобы поехать на Олимпиаду. Можно пожать ему руку и пожелать всяческих удач», – сказал Губерниев.

Большое интервью Савелия Коростелева – самого заметного лыжника России эпохи изоляции

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
