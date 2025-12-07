  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Не ожидаю восстановления статуса ОКР на следующей неделе, но возможен ряд решений, которые нас к этому приблизят»
Михаил Дегтярев: «Не ожидаю восстановления статуса ОКР на следующей неделе, но возможен ряд решений, которые нас к этому приблизят»

Михаил Дегтярев: не ожидаю восстановления статуса ОКР на следующей неделе.

Михаил Дегтярев не ждет восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) на следующей неделе.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) проведет заседание 9-10 декабря.

«На заседании исполкома МОК, которое состоится на следующей неделе, я не ожидаю восстановления статуса ОКР, но возможен ряд решений и заявлений, которые нас к восстановлению Олимпийского комитета России приблизят.

Как я уже не раз говорил, двигаемся поступательно, в соответствии со стратегией. Основная задача – обеспечить допуск наших спортсменов и параллельно решать юридические, политические и прочие вопросы», – сказал министр спорта и глава ОКР.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
