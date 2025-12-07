Савелий Коростелев: «Я был уверен, что выиграл у Большунова, видел пару сантиметров преимущества на финише. Думал еще, что могут два первых места присвоить»

Коростелев: я был уверен, что выиграл у Большунова на финише масс-старта.

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что был уверен в победе после финиша масс-старта на этапе ФосАгро Кубка России в Тюмени.

Сегодня Коростелев выиграл 20-километровку классическим стилем. Он опередил Александра Большунова по фотофинишу.

«Была задача – сидеть максимально в группе и учиться бегать в контракте с другими, а не быть впереди. Понимал, что единственный, кто может справиться с Большуновым, – это я. Упав, Ваня Горбунов остальных отсеял.

Довольно тяжелая гонка, но у меня была и ставка на равнины. Я был уверен, что выиграл, потому что видел пару сантиметров преимущества над Большуновым на финише. Думал еще, что могут два первых места присвоить», – сказал Коростелев.