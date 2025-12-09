  • Спортс
Коростелев о главной цели в карьере: «Конечно, это олимпийское золото. В этом сезоне – олимпийская медаль»

Савелий Коростелев: моя главная цель в карьере – олимпийское золото.

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос шведского издания SVT о главной цели в карьере.

«Конечно, это олимпийское золото. В этом сезоне – олимпийская медаль. 

Дайте мне провести несколько уик-эндов на Кубке мира, и я пойму, на каком уровне я нахожусь», – сказал Коростелев, который прилетел в Швейцарию, чтобы ожидать решения по выдаче нейтрального статуса от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В случае положительного решения FIS лыжник сможет выступить на этапе Кубка мира в Давосе 12-14 декабря.

Большое интервью Савелия Коростелева – самого заметного лыжника России эпохи изоляции

Опубликовано: Полина Лоцик
