Елена Вяльбе: «У Устюгова проблемы со спиной. Думаю, он еще побегает, правда, не на высоких позициях»

Вяльбе: у Устюгова проблемы со спиной, но может выступить на чемпионате России.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов испытывает проблемы со спиной. 33‑летнего олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

В Тюмени проходит этап Кубка России. Накануне 33-летний Устюгов выбыл в квалификации классического спринта, заняв 90-е место.

«Устюгов – отец троих детей. Жизнь спортсмена недолговечна. Он в суперформе с 2013–2014 года. Так долго держаться на пике невозможно. У него проблемы со спиной. На чемпионате России он может выступить. Думаю, он еще побегает, правда, не на высоких позициях, – сказала Вяльбе.