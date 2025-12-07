  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Екатерина Никитина: «Мои розовые очки «разбились» еще в мае, я была готова к тому, что мы будем бегать только в России»
1

Екатерина Никитина: «Мои розовые очки «разбились» еще в мае, я была готова к тому, что мы будем бегать только в России»

Лыжница Екатерина Никитина рассказала о том, как относится к перспективам своих выступлений на международной арене.

Сегодня Никитина заняла 2-е место в масс-старте классикой на этапе Кубка России в Тюмени. Она уступила полсекунды Алене Плечевой.

«Мои розовые очки «разбились» еще в мае, я была готова к тому, что мы будем бегать только в России. Я еще не такой явный лидер в России.

Конечно, хочется на мировую арену. Не хочется упускать опыт», – сказала Никитина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoЕкатерина Никитина
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
7 декабря, 11:41
❄️ Лыжи. Кубок России. Плечева выиграла классический масс-старт на 20 км, Никитина – 2-я, Маслакова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова – 18-я
7 декабря, 08:10
❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в спринте классическим стилем, Баранова – 2-я, Евтягина – 3-я
6 декабря, 08:48
Главные новости
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
22 минуты назад
Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
22 минуты назад
Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»
вчера, 19:35
Елена Вяльбе: «Думаю, Telegram скоро заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает, спокойно пользуюсь»
вчера, 18:06
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе»
вчера, 16:34
Дмитрий Губерниев: «Временами Большунов ведет себя как обиженный ребенок. Настоящий чемпион должен быть широкой души человеком – этого мы пока не наблюдаем»
вчера, 14:42
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
вчера, 13:19
Горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от прохождения допинг-теста
вчера, 10:02
Вероника Степанова: «Место мужчины – сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать, а потом в детской «результатам» подгузники менять»
вчера, 09:02
Хедегарт, Амундсен, Клэбо выступят на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав
вчера, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
7 декабря, 11:41
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
7 декабря, 11:36
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15