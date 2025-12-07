Екатерина Никитина: «Мои розовые очки «разбились» еще в мае, я была готова к тому, что мы будем бегать только в России»
Лыжница Екатерина Никитина рассказала о том, как относится к перспективам своих выступлений на международной арене.
Сегодня Никитина заняла 2-е место в масс-старте классикой на этапе Кубка России в Тюмени. Она уступила полсекунды Алене Плечевой.
«Мои розовые очки «разбились» еще в мае, я была готова к тому, что мы будем бегать только в России. Я еще не такой явный лидер в России.
Конечно, хочется на мировую арену. Не хочется упускать опыт», – сказала Никитина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
