FIS предупредила о наказании за дискриминацию или провокацию российских спортсменов

FIS предупредила о наказании за дискриминацию или провокацию российских атлетов.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила, что за дискриминация или провокация российских спортсменов на соревнованиях будет наказываться.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к квалификации Милана-2026 в нейтральном статусе.

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, влечет за собой дисциплинарное разбирательство за нарушение статьи 3.5 Универсального кодекса этики FIS», – сообщили в Федерации.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
