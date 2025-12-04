Маркус Крамер: «Очень рад, что российским спортсменам теперь разрешено выступать на этапах Кубка мира и Олимпиаде»

Маркус Крамер: рад, что российских лыжников допускают.

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что очень рад решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу допуска российских лыжников.

Ранее Спортивный арбитражный суд признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ) не допускать российских атлетов к турнирам. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

«Конечно, я очень рад, что российским спортсменам теперь разрешено выступать на этапах Кубка мира и Олимпийских играх. Но на данный момент мы не знаем, как это будет работать. Кто сможет выступать на Олимпиаде , а кто нет», – сказал Крамер.

