Вик Уайлд: «Допуск в нейтральном статусе – это смешно. Возможно, Олимпиада-2030 – более реалистичная цель для меня»

Вик Уайлд не намерен получать нейтральный статус для Олимпиады-2026.

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд пока не намерен получать нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2026 в Милане.

– Как вы оцените решение CAS?

– Чем больше я читаю новостей об этом, тем больше мне кажется, что этого решения CAS слишком мало и что уже слишком поздно. Решение о допуске российских спортсменов следовало принять по крайней мере год назад. Время давно уже ушло. А нынешняя ситуация допускает наше участие только в нейтральном статусе, что смешно.

– Есть ли у вас желание отобраться на Олимпиаду в Италии и еще раз продемонстрировать там мощь российского сноуборда?

– Еще вчера, когда только было объявлено решение CAS, я думал, что это может быть интересно мне. Но теперь я вижу, что в этом нет ничего интересного, и я не думаю об этом. Возможно, Олимпиада 2030 года – более реалистичная цель для меня, – рассказал Уайлд.