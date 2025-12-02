Источник в ОКР о решении CAS по лыжникам: «Олимпийцы допущены как нейтралы, а паралимпийцы – с флагом и гимном»
В ОКР прокомментировали решение CAS по допуску российских лыжников.
Источник в Олимпийском комитете России прокомментировали информацию из пресс-релиза Спортивного арбитражного суда по допуску российских лыжников к отбору на Олимпиаду-2026.
«CAS, конечно, по-идиотски пишет пресс-релизы. Из резолютивной части все гораздо четче вытекает — олимпийцы допущены как нейтралы при условии соблюдения критериев. А паралимпийцы на тех же условиях что и остальные параатлеты, то есть с флагом и гимном», — заявили в ОКР.
CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
