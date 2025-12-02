Источник в ОКР о решении CAS по лыжникам: «Олимпийцы допущены как нейтралы, а паралимпийцы – с флагом и гимном»

В ОКР прокомментировали решение CAS по допуску российских лыжников.

Источник в Олимпийском комитете России прокомментировали информацию из пресс-релиза Спортивного арбитражного суда по допуску российских лыжников к отбору на Олимпиаду-2026.

«CAS , конечно, по-идиотски пишет пресс-релизы. Из резолютивной части все гораздо четче вытекает — олимпийцы допущены как нейтралы при условии соблюдения критериев. А паралимпийцы на тех же условиях что и остальные параатлеты, то есть с флагом и гимном», — заявили в ОКР .

