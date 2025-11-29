Елена Вяльбе: «У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ»
Вяльбе сообщила, что у лыжника Бакурова ушиб мягких тканей.
Елена Вяльбе рассказала, что лыжник Александр Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник, хромая, покинул место конфликта.
«У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ», – сказала Вяльбе.
Большунов по итогам полуфинала был дисквалифицирован.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
