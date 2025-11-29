Алексей Петухов: «Бакуров ушел со стадиона, у него травма ноги. Поведение Большунова неправильное»

Петухов: Бакуров ушел со стадиона, у него травма ноги.

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов сообщил, что лыжник Александр Бакуров получил травму ноги.

Бакуров столкнулся с Большуновым во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у него сломалась палка, а Большунов упал.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.

«Пообщались с Юрием Викторовичем Бородавко, здесь если наверху было соприкосновение и нарушение, то у Большунова накипело. Это эмоции, которые нужно сдерживать.

Бакуров ушел со стадиона, у него травма ноги. Такое поведение, наверное, неправильное», — сказал Петухов.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая