Алексей Петухов: «Бакуров ушел со стадиона, у него травма ноги. Поведение Большунова неправильное»
Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов сообщил, что лыжник Александр Бакуров получил травму ноги.
Бакуров столкнулся с Большуновым во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у него сломалась палка, а Большунов упал.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение.
«Пообщались с Юрием Викторовичем Бородавко, здесь если наверху было соприкосновение и нарушение, то у Большунова накипело. Это эмоции, которые нужно сдерживать.
Бакуров ушел со стадиона, у него травма ноги. Такое поведение, наверное, неправильное», — сказал Петухов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
