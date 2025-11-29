«Вот это популяризация лыжных гонок. Я бы так не смогла». Степанова об инциденте с Большуновым и Бакуровым

Степанова о конфликте Большунова и Бакурова: вот это популяризация лыжных гонок.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова высказалась об инциденте с участием лыжников Александра Большунова и Александра Бакурова в спринте на Кубке России.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске – у Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

Большунов же по итогам полуфинала получил дисквалификацию.

«Вот это популяризация лыжных гонок. Я бы так не смогла», – написала Степанова в телеграм-канале, опубликовав видео инцидента.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая