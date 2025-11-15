  • Спортс
  Даниил Серохвостов: «Шанс поехать на Олимпиаду – 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут»
Даниил Серохвостов: «Шанс поехать на Олимпиаду – 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут»

Серохвостов считает, что российских биатлонистов не пустят на Олимпиаду-2026.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов считает нулевыми шансы поехать на Олимпиаду-2026 в Милане.

– В летний период подготовки Настя и Карим Халили ездили в Италию. У тебя такого варианта не было?

– Был. Ханты-Мансийск одобрил эту поездку. Но подумали, что будет проблематично ехать без тренера, без транспорта. Решили продолжить тренироваться на месте.

– Савелий Коростелев сказал, что вероятность поехать на Олимпиаду - 1%, на Кубок мира - 60%. Но это в лыжных гонках. Какие шансы видишь в биатлоне?

– В биатлоне - 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут. Все-таки у нас разные федерации. Думаю, что IBU (Международный союз биатлонистов) хуже настроен, чем FIS (Международная федерация лыжных видов спорта).

– Почему?

– Не знаю.

– Что для тебя главное в новом сезоне?

– В этом году я не пропустил первый этап Кубка Содружества. Поэтому хотелось бы побороться за общий зачет этих соревнований, как и за зачет СБР. Эти цели у меня есть на сезон, – рассказал Серохвостов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
