  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глеб Лутфуллин: «Хочется выступить на международной арене, но мы живем в заданных обстоятельствах. Мотивация откуда-то берется»
5

Глеб Лутфуллин: «Хочется выступить на международной арене, но мы живем в заданных обстоятельствах. Мотивация откуда-то берется»

Фигурист Лутфуллин: конкуренция внутри страны делает соревнования интереснее.

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о мотивации в условиях недопуска россиян и конкуренции в мужском одиночном катании.

– С каким настроем входите в этот сезон?

– С боевым, важно продолжать работать и прогрессировать, не останавливаться на достигнутом. Идти вперед.

– При этом мы видим очередной год международной изоляции. На вас не давит эта ситуация?

– Нет, у нас есть внутренние соревнования, календарь достаточно насыщенный, плотный, интересный. Конечно, хочется выступить на международной арене, однако есть так, как есть, мы живем в заданных обстоятельствах.

Если говорить про мотивацию, то она откуда-то берется, черпается. Я даже не скажу, откуда конкретно, мне сложно это сформулировать. Но она остается во мне, руки не опускаются.

– В других видах спорта идет «потепление» – те же пловцы ездили на ЧМ, скоро поедут на ЧЕ. Не завидуете коллегам?

– Скорее это позитивный знак для всех нас. Я за то, чтобы допускали как можно больше видов спорта, чтобы всех допускали. Пусть и пловцы выступают, и футболисты, и хоккеисты, все-все-все. Так и фигуристы будут спустя время, я за всех рад. И за двоих наших ребят (Аделия Петросян и Петр Гуменник – Спортс’’), которые выступили в Пекине, и, будем надеяться, выступят в Милане, я тоже рад.

– Сейчас внутри страны в мужском одиночном катании высокая конкуренция. Она двигает вперед?

– Конечно, это тоже фактор мотивации. Так гораздо интереснее, мы подталкиваем друг друга к прогрессу, соревнования становятся напряженными, волнительными. Мне нравится, когда заранее не знаешь итог.

Здорово, что постоянно новые имена появляются, открываются, все больше ярких фигуристов выходит во взрослые. В прошлом году Николай Угожаев ярко о себе заявил, обозначил свои позиции. Следом Григорий Федоров постепенно поднимается наверх, у него тоже есть потенциал. Ждем перехода во взрослые Льва Лазарева, это будет сильная заявка.

– Вы уже боитесь его? Шутите с ребятами на эту тему?

– Не то что боимся, но я понимаю, что это очень сильный спортсмен и у него значительный прыжковый набор, – сказал Лутфуллин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoГригорий Федоров
logoсборная России
logoПетр Гуменник
logoАделия Петросян
Лев Лазарев
отстранение и возвращение России
logoГлеб Лутфуллин
logoНиколай Угожаев
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян, Фролова, Кондратюк, Угожаев, Кагановская и Некрасов выступят на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
13 октября, 09:54
Двоеглазова и Гуменник покорили, а вот пятеро ведущих – нет. Выводы по контрольным прокатам
29 сентября, 07:46
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев показали произвольные программы
28 сентября, 12:00
Главные новости
Гран-при США. Томоно лидирует после короткой программы, Аймо – 2-й, Шайдоров – 3-й, Грассль – 4-й, Браун – 5-й
49 минут назад
Гран-при США. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Миура и Кихара – 2-е, Акопова и Рахманин – 4-е
сегодня, 01:04
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов, Григорьева и Артющенко выступят с ритм-танцами
вчера, 17:07
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына, Яметова, Мазур выступят с короткими программами
вчера, 16:47
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Кондратюк, Семененко, Савосин, Игнатов, Сарновский покажут короткие программы
вчера, 16:46
Дмитрий Козловский: «Этери Тутберидзе – наш главный вдохновитель. Свою спортивную карьеру без нее мы никак представить сейчас не можем»
вчера, 15:20
Дмитрий Козловский: «В фигурном катании позиция тренера зачастую смешивается с позицией менеджера. Станислав Морозов – это чистый тренер»
вчера, 14:58
Козловский о судействе в России: «Выставление заниженных оценок здесь может усугубить нашу международную презентацию»
вчера, 14:30
МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026
вчера, 13:35
Леонтьева о порезе руки: «У меня поднялась температура и вздулись пальцы. Вчера рано утром сделали операцию, сейчас лежу в больнице»
вчера, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Лью, Губанова, Йошида, Ватанабе, Хигучи, Ким Чхэ Ен, Хэ Ин Ли представят короткие программы
вчера, 20:50
Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Лопарева и Бриссо выйдут на лед с ритм-танцами
вчера, 20:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
вчера, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
вчера, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13