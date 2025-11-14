Глеб Лутфуллин: «Хочется выступить на международной арене, но мы живем в заданных обстоятельствах. Мотивация откуда-то берется»

Фигурист Лутфуллин: конкуренция внутри страны делает соревнования интереснее.

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о мотивации в условиях недопуска россиян и конкуренции в мужском одиночном катании.

– С каким настроем входите в этот сезон?

– С боевым, важно продолжать работать и прогрессировать, не останавливаться на достигнутом. Идти вперед.

– При этом мы видим очередной год международной изоляции. На вас не давит эта ситуация?

– Нет, у нас есть внутренние соревнования, календарь достаточно насыщенный, плотный, интересный. Конечно, хочется выступить на международной арене, однако есть так, как есть, мы живем в заданных обстоятельствах.

Если говорить про мотивацию, то она откуда-то берется, черпается. Я даже не скажу, откуда конкретно, мне сложно это сформулировать. Но она остается во мне, руки не опускаются.

– В других видах спорта идет «потепление» – те же пловцы ездили на ЧМ, скоро поедут на ЧЕ. Не завидуете коллегам?

– Скорее это позитивный знак для всех нас. Я за то, чтобы допускали как можно больше видов спорта, чтобы всех допускали. Пусть и пловцы выступают, и футболисты, и хоккеисты, все-все-все. Так и фигуристы будут спустя время, я за всех рад. И за двоих наших ребят (Аделия Петросян и Петр Гуменник – Спортс’’), которые выступили в Пекине, и, будем надеяться, выступят в Милане, я тоже рад.

– Сейчас внутри страны в мужском одиночном катании высокая конкуренция. Она двигает вперед?

– Конечно, это тоже фактор мотивации. Так гораздо интереснее, мы подталкиваем друг друга к прогрессу, соревнования становятся напряженными, волнительными. Мне нравится, когда заранее не знаешь итог.

Здорово, что постоянно новые имена появляются, открываются, все больше ярких фигуристов выходит во взрослые. В прошлом году Николай Угожаев ярко о себе заявил, обозначил свои позиции. Следом Григорий Федоров постепенно поднимается наверх, у него тоже есть потенциал. Ждем перехода во взрослые Льва Лазарева, это будет сильная заявка.

– Вы уже боитесь его? Шутите с ребятами на эту тему?

– Не то что боимся, но я понимаю, что это очень сильный спортсмен и у него значительный прыжковый набор, – сказал Лутфуллин.