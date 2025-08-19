Томмазо Джакомель: «Начинаю сезон с целью выиграть общий зачет Кубка мира. Чувствую, что готов»

Томмазо Джакомель поставил цель выиграть общий зачет Кубка мира по биатлону.

«Странно осознавать, что в соперниках не будет Йоханнеса Бо . Будет еще более странно, когда начнутся гонки Кубка мира. Когда такая доминирующая фигура уходит, открываются новые возможности и появляется некоторая неопределенность. Но в одном я уверен: без него биатлон не станет скучным, уверяю вас. Но отсутствие Йоханнеса, как и его брата Тарьея , который тоже был абсолютным феноменом, будет ощущаться.

Скажу прямо: я начинаю сезон с целью надеть желтую майку, выиграть общий зачет Кубка мира. Или хотя бы попасть в топ-3. Знаю, что это очень большая и амбициозная цель, но я чувствую, что готов.

Подняться на вершину рейтинга, победить в нем, невероятно сложно. Для этого нужно провести четыре месяца в пиковой форме без права на ошибку, нужна невероятная стабильность. Я тренируюсь изо дня в день, чтобы совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться: недостатка в соперниках точно не будет, многие почувствуют себя готовыми взять Большой хрустальный глобус. Я намерен обойти их всех. Посмотрим, что из этого выйдет.

Лагрейд начнет сезон в ранге победителя (Кубка мира), но я бы назвал другого фаворита на бумаге: Эрик Перро . В чем его сила? Он не типичный француз, преисполненный национальной гордости – он наполовину норвежец, что дает ему дополнительное преимущество с точки зрения характера и генетики. Думаю, в долгосрочной перспективе он будет тем, кого придется побеждать. Его прогресс на стрельбище и лыжне толкает его в сторону того, чтобы быть абсолютной звездой.

Конечно, есть норвежцы, которые никуда не денутся только потому, что братья Бо отсутствуют. Посмотрим, в этом сезоне еще будет отвлекающий фактор в виде Олимпиады.

В таких соревнованиях (как Олимпиада), где все решается в отдельных гонках и которые длятся всего несколько дней, меньше возможностей контролировать свою судьбу.

Если мне удастся достичь своей цели – стабильно выступать на протяжении всего Кубка мира, то и на Олимпиаде у меня будет все необходимое для достижения результата. Скажу так: если я вернусь из Антерсельвы без медалей (я намеренно говорю во множественном числе), то буду очень разочарован», – сказал итальянский биатлонист.