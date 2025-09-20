Денис Спицов: «Большунов мне случайно, надеюсь, щелкнул по палке. Последний километр до финиша я бежал с одной палкой»

Спицов рассказал, что Большунов сломал ему палку за 1 км до финиша на летнем ЧР.

Денис Спицов стал вторым в коньковой «разделке» на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке. Победил Сергей Ардашев.

«За километр до финиша мы схлестнулись на транзите, где пересекаются первый подъем и последний, с Александром Большуновым. И Саня мне случайно, надеюсь, щелкнул по палке. В итоге я последний километр до финиша бежал с одной палкой.

Но я думаю, что, не случись этого, Сергей все равно бы выиграл, он показал класс. Поздравляю его. Мне, конечно, очень хотелось примерить золотую майку, но не судьба. В любом случае это мой лучший результат на лыжероллерах.

Надеюсь, что дальше будет только лучше. Скажу так, что на лыжах будет все более объективно. Там кто сможет – тот сможет, а не так, что решает пелотон», – сказал Спицов в эфире после гонки.