«Локомотив» требует взыскать с «Химок» 10 млн рублей, «Оренбург» – 91 млн

«Локомотив» и «Оренбург» подали заявление в суд на «Химки».

Напомним, в сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Ранее «Химки » не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.

Как сообщает «Р-Спорт», «Локомотив » предъявил требования к подмосковному клубу в размере 10 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области пока не принял заявление к рассмотрению из-за неуплаты госпошлины.

По той же причине суд оставил без движения заявление «Оренбурга », требующего взыскать с признанных банкротом «Химок» около 91 миллиона рублей.

В то же время суд принял к рассмотрению заявление «Зенита» с требованиями на сумму более 77 миллионов рублей. Суд решил «рассмотреть требование кредитора судьей арбитражного суда единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве)».