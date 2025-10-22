Дмитрий Васильев: «Если россияне приедут и отберут медали у допингистов – это же будет позор, поэтому они упираются и не допускают нас»

Дмитрий Васильев назвал «агонией» решение FIS о недопуске россиян и белорусов.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ) накануне проголосовал против допуска российских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Все ожидаемо. Конечно, мы всегда надеемся на чудо, но его, к сожалению, не произошло. Это очевидно, что они были заряжены на то, чтобы не допускать нас.

Если россияне приедут и отберут медали у допингистов, которые легально используют допинг, это же будет позор. Поэтому они упираются и не допускают наших спортсменов до международных соревнований. Но это уже агония, они понимают, что наше возвращение неизбежно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев .

«На последней без россиян Олимпиаде они попытаются разыграть медали между собой и стать рекордсменами по завоеванным наградам, чтобы они были недосягаемы в дальнейшем. И они этого даже не скрывают.

Только мы знаем цену этим медалям. Все это сплошной допинг, они же только на нем могут выигрывать. Обложились бумажками, терапевтическими исключениями, якобы они все больные и им предписано использовать запрещенные препараты. Но это же лукавство, ложь, мошенничество, как угодно можно называть.

Я очень верю в то, что все равно настанет такой день, когда вскроется вся их мошенническая схема и все узнают, на каких препаратах так называемые «больные» выигрывали у всех здоровых. Все это обязательно выяснится и будет опубликовано, тогда посмотрим, как они будут себя вести и чувствовать, когда их золотые медали будут превращаться в пыль», – приводит слова Васильева «Р-Спорт» .

