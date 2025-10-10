  • Спортс
  • Дмитрий Васильев: «Настанет момент, когда весь мир узнает, на каких препаратах норвежцы побеждали на всех соревнованиях»
Дмитрий Васильев: «Настанет момент, когда весь мир узнает, на каких препаратах норвежцы побеждали на всех соревнованиях»

Дмитрий Васильев считает, что норвежские спортсмены боятся российских.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо ранее заявил, что по-прежнему не поддерживает допуск россиян на соревнования, но скучает по ним.

«Когда норвежские спортсмены принимают огромное количество анаболических стероидов или каких-либо запрещенных препаратов, то голова уже, конечно, работает неадекватно. Это сарказм, но отчасти ведь и правда.

Они, вне всякого сомнения, боятся наших атлетов, в первую очередь Александра Большунова. Сейчас они доминируют в мире и легально употребляют (на основе терапевтических исключений) допинг в любых количествах. И им это никто не запрещает. Поэтому они все турниры подряд выигрывают.

Каждый из норвежцев хочет стать, условно говоря, 20-кратным или 10-кратным олимпийским чемпионом. Чтобы впоследствии эти рекорды уже было невозможно побить. Когда наконец все очнутся и поймут, что нельзя допускать такого беспредела? Потому что то, что сейчас творится, – полное беззаконие.

Я уверен, что настанет момент, когда весь мир узнает, на каких препаратах норвежцы побеждали на всех соревнованиях. Но, конечно же, они боятся наших спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
