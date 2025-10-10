Губерниев о словах Клэбо про россиян: «Все, что он говорит – полная #####. Если скучает, то пусть скажет, чтобы нас допустили – он же авторитетный лыжник»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Йоханнеса Клэбо о россиянах.

Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что скучает по соревнованиям с российскими лыжниками. Россияне не выступают на международных соревнованиях с 2022-го.

«По-прежнему считаю, что их не стоит допускать, но скучаю по соревнованиям с ними» , – сказал Клэбо.

«Слова Клэбо о том, что он скучает по соревнованиям с россиянами? У него одна часть высказывания была про то, что он скучает, а вторая про то, что он поддерживает то, что мы не выступаем. Толку от этих слов? Если Клэбо скучает, то пусть скажет, чтобы нас допустили – он же авторитетный лыжник.

Сейчас мы ждем, что скажет Клэбо, когда против норвежского фонда Трамп санкции введет, чтобы они не могли вкладывать в американские ценные бумаги, и введет пошлины на семгу. Потом посмотрим, жаль Клэбо или нет, что Трампу не дали Нобелевскую премию мира.

Нет ли в словах Клэбо лицемерия? На мой взгляд, все то, что он говорит – полная ##### [ерунда]. Скажи тогда: «Верните русских, потому что мне соревноваться не с кем». А так он говорит: «Я скучаю, но тут поддерживаю, а тут я рядом не стоял».

Так что ждем слова Клэбо по поводу комитета, который не дал Трампу Нобелевскую премию. Норвегия в опасности. Возможные санкции напрямую могут сказаться на лыжах», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.