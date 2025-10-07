  • Спортс
  • Колобков о словах вице-премьера Италии про олимпийское перемирие: «Популизм. Лучше бы позаботился о том, чтобы все спортсмены были допущены к Играм»
Колобков назвал популизмом слова вице-премьера Италии об олимпийском перемирии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток».

«На самом деле заявление главы МИД Италии о всеобщем перемирии – обычный популизм. Международное олимпийское движение по умолчанию должно стремиться к этому, это не надо никому напоминать.

То, что заявил глава МИД Италии – это смешно. Лучше бы он позаботился о том, чтобы максимально все спортсмены без нарушений их прав были допущены на Олимпийские игры на его родине.

Сегодня читал статью Томаса Баха, посвященную Олимпиаде 1980 года, различным бойкотам. Он сам тогда выступал против бойкотов. Олимпийское движение, МОК, оргкомитет Олимпиады должны вернуться к изначальным олимпийским принципам и идеалам. Вот о чем нужно подумать сейчас, о реальных действиях, а не делать неосуществимых популистских заявлений», – сказал экс-министр спорта России Павел Колобков.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Политика
