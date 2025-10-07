Колобков о словах вице-премьера Италии про олимпийское перемирие: «Популизм. Лучше бы позаботился о том, чтобы все спортсмены были допущены к Играм»

Колобков назвал популизмом слова вице-премьера Италии об олимпийском перемирии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток» .

«На самом деле заявление главы МИД Италии о всеобщем перемирии – обычный популизм. Международное олимпийское движение по умолчанию должно стремиться к этому, это не надо никому напоминать.

То, что заявил глава МИД Италии – это смешно. Лучше бы он позаботился о том, чтобы максимально все спортсмены без нарушений их прав были допущены на Олимпийские игры на его родине.

Сегодня читал статью Томаса Баха , посвященную Олимпиаде 1980 года, различным бойкотам. Он сам тогда выступал против бойкотов. Олимпийское движение, МОК , оргкомитет Олимпиады должны вернуться к изначальным олимпийским принципам и идеалам. Вот о чем нужно подумать сейчас, о реальных действиях, а не делать неосуществимых популистских заявлений», – сказал экс-министр спорта России Павел Колобков.