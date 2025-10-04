Клэбо о возможном бойкоте соревнований в случае допуска россиян: «Я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход»
Йоханнес Клэбо высказался о допуске российских лыжников на международную арену.
Пятикратный олимпийский чемпион отметил, что не задумывался о бойкоте соревнований в случае допуска россиян.
«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом», – сказал Клэбо в интервью NRK.
Норвежец считает, что российские спортсмены должны быть отстранены, пока идут боевые действия на Украине.
«Нужно что-то сделать, чтобы остановить боевые действия, и это самое важное. Спорт во всем этом кажется очень незначительным», – добавил Клэбо.
Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись
