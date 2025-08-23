Норвежский журналист Салтведт: «Для Трампа сценарием мечты было бы увидеть, как Россия получает олимпийские медали в феврале, а затем самому получить премию мира»

Норвежский журналист NRK оценил влияние встречи Путина и Трампа на допуск России.

15 августа на Аляске президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом .

Российские лыжники и биатлонисты отстранены от международных турниров с марта 2022 года. Допуска к Олимпийским играм 2026 года у них нет.

«Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения.

Если это произойдет вовремя, тогда в феврале на Играх в Италии мы услышим прекрасный российский гимн. Но об этом может знать наверняка только один человек – президент Владимир Путин.

Думаю, для Дональда Трампа сценарием мечты на 2026 год было бы увидеть, как Россия получает олимпийские медали в феврале, а затем самому получить Нобелевскую премию мира в Осло в конце года», – сказал Ян Петтер Салтведт.