Сергей Крянин: «Скандинавам выгодно отсутствие наших лыжников. Они хотят убрать сильного конкурента в лице России»
Шведская лыжница Сван ранее заявила, что не хочет соревноваться с россиянами на Олимпийских играх, так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась.
«Скандинавы говорят то, что говорили много раз. Ничего нового. Я бы посоветовал Линн Сван почитать олимпийскую хартию, узнать про те ценности, которые Кубертен закладывал в олимпийское движение. А сейчас его превратили черт знает во что.
Скандинавам выгодно отсутствие наших лыжников. Российские спортсмены – лучшие в мире. Наши лыжники сто процентов будут бороться за золотые медали, если будут участвовать в Олимпийских играх в Италии.
Такими заявлениями, которое сделала Сван, иностранцы просто хотят убрать сильного конкурента в лице России. Мягко говоря, это некрасиво», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Дмитрий Губерниев: «Если Сван не хочет соревноваться с русскими – хрен с ней. Обосрется от страха, как только увидит Непряеву»