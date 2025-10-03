  • Спортс
  • Федерация альпинизма России о допинге у 13-летней спортсменки: «У девочки были возрастные угри, врач прописал преднизолон. Мама не знала, что это запрещено»
Федерация альпизинма России объяснила случай допинга у 13-летней спортсменки.

Спортсменку, занявшую на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове (возраст участников от 12 до 13 лет) призовое место, дисквалифицировали на 6 месяцев после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество преднизолон (класс S9, глюкокортикоиды).

«У девочки были возрастные угри, и врач прописал преднизолон. Так как ей 13 лет было, мама не знала, что этот препарат является запрещенным. И во время первенства России из РУСАДА приехали с тестом. Понятно, что виноват спортсмен. Но так как девочке 13 лет, виновата мама из-за того, что не проконсультировалась у спортивных врачей.

Она не входит в состав кандидатов в сборную команду страны, это самый младший возраст. У нее третий или второй спортивный разряд. Дали ей минимальное наказание, полгода», – заявил вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
