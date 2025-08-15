Ски-альпинист Филиппов: «Попасть на Олимпийские игры и выиграть их – моя детская мечта. Не думаю, что будут проблемы с допуском от МОК»

Ски-альпинист Никита Филиппов считает, что его допустят к Олимпиаде-2026.

Российский спортсмен ранее прошел квалификацию для участия в Играх-2026, которые в феврале пройдут в Италии.

– Попасть на Олимпийские игры и выиграть их – это моя детская мечта. В течение всего сезона мы отбирались, и уже к концу стало понятно, что я, скорее всего, пройду, если ничего не случится.

Первое условие – получить нейтральную лицензию, но хорошо, что она уже поменьше стоит. Сейчас выпустили документ, где указано, что вместо 5 тысяч евро она будет стоить 1,5 тысячи для «старичков». Второе условие – допуск МОК (Международного олимпийского комитета). Но не думаю, что будут проблемы. Надеюсь, все пройдет гладко, потому что я ровный парень с улицы, ничего такого во мне нет.

– Не слишком амбициозно для человека, лучший результат которого – четвертое место на Кубке мира, стремиться завоевать золото на Олимпиаде?

– Мне кажется, нет. Главное, я верю в свои силы, и отец верит. К тому же мы полностью меняем подготовку под спринтерскую гонку. В том году мы готовились универсально, а в этом больше скоростных тренировок. Перестроюсь и завоюю медаль, – сказал Филиппов.

