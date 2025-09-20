  • Спортс
Ардашев о победе в «разделке»: «Мне попался отличный попутчик. Часть подъема я отрабатывал, часть – Семиков»

Сергей Ардашев прокомментировал победу в разделке на летнем чемпионате России.

Лыжник победил в коньковой «разделке» на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке.

«Сегодня старался бежать с запасом, поскольку обычно я пробегаю 12 км, а потом меня накрывает. Но сегодня еще и попутчик мне отличный попался. Часть подъема я отрабатывал, часть – Илья Семиков. Здесь очень крутые подъемы, по ногам очень сильно даёт, после них очень сложно работать на максимум.

Очень соскучились по соревнованиям, ведь последний раз бегали на финале Кубка России в Кировске», – сказал Ардашев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoСергей Ардашев
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
лыжероллеры
logoИлья Семиков
лыжные гонки
