Ардашев о победе в «разделке»: «Мне попался отличный попутчик. Часть подъема я отрабатывал, часть – Семиков»
Сергей Ардашев прокомментировал победу в разделке на летнем чемпионате России.
Лыжник победил в коньковой «разделке» на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке.
«Сегодня старался бежать с запасом, поскольку обычно я пробегаю 12 км, а потом меня накрывает. Но сегодня еще и попутчик мне отличный попался. Часть подъема я отрабатывал, часть – Илья Семиков. Здесь очень крутые подъемы, по ногам очень сильно даёт, после них очень сложно работать на максимум.
Очень соскучились по соревнованиям, ведь последний раз бегали на финале Кубка России в Кировске», – сказал Ардашев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости