Дмитрий Дубровский: «С FIS сохраняются хорошие контакты, но о повестке предстоящего совета в Цюрихе информации нет»

Дмитрий Дубровский заявил о хороших контактах с FIS.

23-27 сентября в Цюрихе пройдет заседание совета организации. Российские спортсмены отстранены от соревнований под ее эгидой с 2022 года.

«Честно говоря, пока совсем нет никакой информации о том, какие вопросы будет рассматривать совет FIS (Международной федерации лыжного спорта). Перед этим состоятся заседания различных комитетов и подкомитетов, но на них нас не зовут, мы как были отстранены, так и остаемся.

Думаю, очень важным станет исполком МОК (Международного олимпийского комитета), на котором будет обсуждаться вопрос восстановления ОКР (Олимпийского комитета России) в организации. Это станет серьезной развилкой, после которой, возможно, международным федерациям поступят какие-то рекомендации, предложения.

Понятно, что в случае допуска речь будет идти о нейтральном статусе, а вот как именно спортсмены могут быть допущены – по приглашению или еще как-то – пока сказать трудно. Отмечу, что с FIS сохраняются хорошие контакты, но о повестке предстоящего совета в Цюрихе информации нет», – сказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дубровский .