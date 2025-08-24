Пятикратная чемпионка мира в двоеборье Хансен переходит в прыжки с трамплина ради выступления на Олимпиаде
Пятикратная чемпионка мира в двоеборье меняет специализацию ради Олимпиады.
Норвежка Гида Вествол Хансен в сезоне-2025/26 будет выступать в прыжках с трамплина, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Милане, так как женское лыжное двоеборье не входит в программу Олимпиад.
«В женских прыжках с трамплина очень высокий уровень конкуренции. В Норвегии тоже много хороших спортсменок, поэтому будет интересно попробовать что-то новое. Я чувствую, что это даcт мне искру и мотивацию выложиться по полной.
Буду лия претендентом на олимпийскую медаль? Сложно сказать. Хочу проверить, насколько я хороша. Пока сложно сказать, как я буду выглядеть на фоне соперниц», – сказала Хансен.
Спортсменке 23 года, она является пятикратной чемпионкой мира в лыжном двоеборье.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
