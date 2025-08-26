  • Спортс
Российские прыгуны с трамплина проведут сборы в Китае, двоеборцы – в Казахстане

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал о ходе подготовки сборных к сезону.

«После прошедших в конце июля в Сочи международных соревнований «Горный орел» прыгуны с трамплина – как мужчины, так и женщины – провели недельный сбор в Нижнем Тагиле, где также прошли два этапа Кубка России.

Отмечу Михаила Назарова, который выиграл и малый трамплин К90, и большой К120. Хороший уровень прыжков показали также Александр Баженов, Данил Садреев, Илья Маньков и Евгений Климов. Эти спортсмены реально претендуют на участие в Олимпийских играх 2026 года, если, конечно, осенью международная федерация нас допустит к соревнованиям.

У женщин в число претенденток на места в олимпийской команде входят Александра Кустова, Кристина Кручинина, Валерия Римденок. Отмечу совсем юную Кристину Беленок из Санкт-Петербурга. К сожалению, серьезную травму – разрыв крестообразных связок – получила один из лидеров сборной Кристина Прокопьева.

Сейчас команды находятся на сборе в городе Чайковском, уделяя особое внимание большому трамплину. «Горный орел» показал, что на нем нам надо прибавлять. А с 10 по 25 сентября прыгуны будут проводить сбор в китайском городе Лоян.

В свою очередь ведущие двоеборцы, кроме Артема Галунина, который готовится по индивидуальному плану, побывали в Чайковском с 11 по 18 августа. Контрольную лыжегоночную часть выиграл Вячеслав Барков. Виталию Иванову после двухлетней дисквалификации ее надо подтягивать. В то же время на «Горном орле» он с большим преимуществом выиграл прыжковую часть на обоих трамплинах.

С 26 августа по 15 сентября сборная по двоеборью будет тренироваться в Казахстане. В частности, ей предстоит работа на комплексе трамплинов в Алма-Ате. Все сборы идут по плану, на них выделяется необходимое финансирование, за что хотелось бы поблагодарить Министерство спорта и Центр спортивной подготовки сборных команд», – рассказал Дубровский.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
