Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Далквист и Вике выиграли коньковые спринты, Фоснес и Шанава – 2-е

Далквист и Вике победили в спринтах на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka.

Лыжероллеры Toppidrettsveka-2025 Хитра, Норвегия 23 августа Спринт, свободный стиль Женщины 1. Майя Далквист (Швеция) – 3.06,31 2. Кристин Фоснес – 3.06,79 3. Ингрид Обрекк – 3.07,38 4. Хелене Марие Фоссесхолм – 3.08,60 5. Лотта Венг – 3.08,61 6. Мари Нурлунде – 3.08,93 Мужчины 1. Оскар Опстад Вике – 2.40,64 2. Люка Шанава (Франция) – 2.40,96 3. Николай Холмбу – 2.41,08 4. Матиас Хольбек – 2.41,57 5. Жюль Шаппаз (Франция) – 2.41,58 6. Матс Вильям Йенссен – 2.43,88