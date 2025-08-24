Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Далквист и Вике выиграли коньковые спринты, Фоснес и Шанава – 2-е
Далквист и Вике победили в спринтах на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka-2025
Хитра, Норвегия
23 августа
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Майя Далквист (Швеция) – 3.06,31
2. Кристин Фоснес – 3.06,79
3. Ингрид Обрекк – 3.07,38
4. Хелене Марие Фоссесхолм – 3.08,60
5. Лотта Венг – 3.08,61
6. Мари Нурлунде – 3.08,93
Мужчины
1. Оскар Опстад Вике – 2.40,64
2. Люка Шанава (Франция) – 2.40,96
3. Николай Холмбу – 2.41,08
4. Матиас Хольбек – 2.41,57
5. Жюль Шаппаз (Франция) – 2.41,58
6. Матс Вильям Йенссен – 2.43,88
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
