1

Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Далквист и Вике выиграли коньковые спринты, Фоснес и Шанава – 2-е

Далквист и Вике победили в спринтах на лыжероллерном турнире Toppidrettsveka.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka-2025

Хитра, Норвегия

23 августа

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Майя Далквист (Швеция) – 3.06,31

2. Кристин Фоснес – 3.06,79

3. Ингрид Обрекк – 3.07,38

4. Хелене Марие Фоссесхолм – 3.08,60

5. Лотта Венг – 3.08,61

6. Мари Нурлунде – 3.08,93

Мужчины

1. Оскар Опстад Вике – 2.40,64

2. Люка Шанава (Франция) – 2.40,96

3. Николай Холмбу – 2.41,08

4. Матиас Хольбек – 2.41,57

5. Жюль Шаппаз (Франция) – 2.41,58

6. Матс Вильям Йенссен – 2.43,88

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
