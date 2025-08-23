Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Гриндхаген победил в масс-старте на 52 км, Петтер Нортуг – 32-й, Клэбо – 39-й

Гриндхаген победил в масс-старте на турнире по лыжероллерам Toppidrettsveka.

Лыжероллеры Toppidrettsveka-2025 Граносен, Норвегия 22 августа Мужчины, масс-старт, 52 км, классический стиль 1. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 2:10.02,0 2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 0,5 3. Тео Шели (Франция) – 1,1 4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,9 5. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,0 6. Оскар Вике (Норвегия) – 2,2... 8. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 3,5... 11. Эрик Валнес (Норвегия) – 4,6... 15. Харальд Амундсен (Норвегия) – 5,8 16. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 6,1... 25. Жюль Шаппа (Франция) – 45,8... 32. Петтер Нортуг (Норвегия) – 54,3... 39. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.13,1