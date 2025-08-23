  • Спортс
Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Гриндхаген победил в масс-старте на 52 км, Петтер Нортуг – 32-й, Клэбо – 39-й

Гриндхаген победил в масс-старте на турнире по лыжероллерам Toppidrettsveka.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka-2025

Граносен, Норвегия

22 августа

Мужчины, масс-старт, 52 км, классический стиль

1. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 2:10.02,0

2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 0,5

3. Тео Шели (Франция) – 1,1

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,9

5. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,0

6. Оскар Вике (Норвегия) – 2,2...

8. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 3,5...

11. Эрик Валнес (Норвегия) – 4,6...

15. Харальд Амундсен (Норвегия) – 5,8

16. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 6,1...

25. Жюль Шаппа (Франция) – 45,8...

32. Петтер Нортуг (Норвегия) – 54,3...

39. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.13,1

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
