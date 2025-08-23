Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Гриндхаген победил в масс-старте на 52 км, Петтер Нортуг – 32-й, Клэбо – 39-й
Гриндхаген победил в масс-старте на турнире по лыжероллерам Toppidrettsveka.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka-2025
Граносен, Норвегия
22 августа
Мужчины, масс-старт, 52 км, классический стиль
1. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 2:10.02,0
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 0,5
3. Тео Шели (Франция) – 1,1
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,9
5. Ларс Хегген (Норвегия) – 2,0
6. Оскар Вике (Норвегия) – 2,2...
8. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 3,5...
11. Эрик Валнес (Норвегия) – 4,6...
15. Харальд Амундсен (Норвегия) – 5,8
16. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 6,1...
25. Жюль Шаппа (Франция) – 45,8...
32. Петтер Нортуг (Норвегия) – 54,3...
39. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.13,1
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
