Юрий Бородавко: «Замечательно, что Клэбо хочет продолжать карьеру до ОИ-2030. Нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах»
Бородавко заявил, что российским лыжникам хочется еще посоревноваться с Клэбо.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо заявил в интервью, что собирается продолжать карьеру до Игр-2030.
«Замечательное стремление Клэбо, можно только приветствовать. Каждый спортсмен хочет продлить свою карьеру по максимуму. Тут все будет зависеть от конкуренции. Если соперники поставят его в условия, при которых он уже не сможет бороться за самые высокие места, то он может и задуматься о завершении карьеры.
Конечно, и нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах. Мы готовимся, тренируемся, живем по принципу «здесь и сегодня», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
«Мне не нужен Большунов, чтобы мотивировать себя». Правила жизни Йоханнеса Клэбо
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости