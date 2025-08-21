Юрий Бородавко: «Замечательно, что Клэбо хочет продолжать карьеру до ОИ-2030. Нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах»

Бородавко заявил, что российским лыжникам хочется еще посоревноваться с Клэбо.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо заявил в интервью , что собирается продолжать карьеру до Игр-2030.

«Замечательное стремление Клэбо, можно только приветствовать. Каждый спортсмен хочет продлить свою карьеру по максимуму. Тут все будет зависеть от конкуренции. Если соперники поставят его в условия, при которых он уже не сможет бороться за самые высокие места, то он может и задуматься о завершении карьеры.

Конечно, и нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах. Мы готовимся, тренируемся, живем по принципу «здесь и сегодня», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .

