Йоханнес Клэбо: «У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой»

Йоханнес Клэбо заявил, что хочет продолжать карьеру до Олимпийских игр-2030.

«Мне нравится ставить долгосрочные цели. Сейчас очень легко мотивировать себя на Олимпиаду и чемпионат мира в шведском Фалуне в 2027 году. 2028-й – год без крупных турниров, наверное, будет посложнее. Но затем будет чемпионат мира в Финляндии в 2029-м и новая Олимпиада в Европе в 2030-м. Яркие моменты идут непрерывной чередой», – сказал Клэбо.

«У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Моя мотивация в том, что лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой в лыжной гонке. Это то, ради чего я встаю каждое утро. Что забавно в спорте, так это то, что я могу по-настоящему культивировать это безумие – стремиться к совершенству, насколько это возможно.

После карьеры начнется другая жизнь. Мне не нужно решать этот вопрос сейчас, но я должен подумать и выяснить, чем я хочу заниматься. Цель – найти что-то, что увлекает меня так же сильно, как лыжные гонки», – добавил пятикратный олимпийский чемпион.

