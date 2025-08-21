  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Йоханнес Клэбо: «У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой»
1

Йоханнес Клэбо: «У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой»

Йоханнес Клэбо заявил, что хочет продолжать карьеру до Олимпийских игр-2030.

«Мне нравится ставить долгосрочные цели. Сейчас очень легко мотивировать себя на Олимпиаду и чемпионат мира в шведском Фалуне в 2027 году. 2028-й – год без крупных турниров, наверное, будет посложнее. Но затем будет чемпионат мира в Финляндии в 2029-м и новая Олимпиада в Европе в 2030-м. Яркие моменты идут непрерывной чередой», – сказал Клэбо.

«У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Моя мотивация в том, что лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой в лыжной гонке. Это то, ради чего я встаю каждое утро. Что забавно в спорте, так это то, что я могу по-настоящему культивировать это безумие – стремиться к совершенству, насколько это возможно.

После карьеры начнется другая жизнь. Мне не нужно решать этот вопрос сейчас, но я должен подумать и выяснить, чем я хочу заниматься. Цель – найти что-то, что увлекает меня так же сильно, как лыжные гонки», – добавил пятикратный олимпийский чемпион.

«Мне не нужен Большунов, чтобы мотивировать себя». Правила жизни Йоханнеса Клэбо

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
logoсборная Норвегии
деньги
logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Юрий Бородавко: «Замечательно, что Клэбо хочет продолжать карьеру до ОИ-2030. Нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах»
сегодня, 12:32
«Реакция Volvo – это дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку». В ФЛГР отреагировали на расследование о продаже грузовика
48вчера, 21:24
Крянин об экипировке лыжников: «Связи с Европой нарушаются, зато есть другие, которые могут обеспечить нас всем необходимым»
2вчера, 12:20
Глава Татарстана наградил Большунова, Ардашева и Сорина медалями «За доблестный труд»
319 августа, 13:29
Концерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России
13519 августа, 10:37
ЦСП должен вернуть в бюджет 763,3 млн рублей за «недостижение показателей государственных работ» (Счетная палата РФ)
2918 августа, 08:47
Швейцарец Урс Леман стал генеральным директором Международной федерации лыжных видов спорта
16 августа, 10:02
Дегтярев посетил лыжную базу в Сыктывкаре: «Техническая готовность – уже 99,5%. Ввод объекта привлечет еще больше людей к занятиям лыжами»
215 августа, 13:34Фото
Юрий Бородавко: «После встречи Путина и Трампа волной могут пойти реакции во всех сферах. И спорт не останется в стороне»
415 августа, 12:05
Ски-альпинист Филиппов: «Попасть на Олимпийские игры и выиграть их – моя детская мечта. Не думаю, что будут проблемы с допуском от МОК»
15 августа, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09