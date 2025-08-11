Вероника Степанова: «Дорогие журналисты, спросите Трампа про дискриминацию российских спортсменов. Он же «мастер сделки» – пусть придумает, как это исправить»

Степанова попросила журналистов задать Трампу вопрос о допуске спортсменов.

Ранее появилась информация, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

«На этой неделе все будет вокруг встречи ВВП и Трампа. Вот мои пару слов и пожеланий. Полностью отдавая себе отчет в том, что мои вопросы – ерунда и мелочь по сравнению с действительно серьезными, что будут там решаться в первую очередь. И тем не менее:

Дорогие журналисты, спросите Трампа, как он относится к дискриминации российских спортсменов в мире. И что с этим делать. Он же «мастер сделки» – пусть на досуге и придумает, как это исправить и притом быстро. Если совет будет нужен – пусть у своего старого друга Дэйны Уайта спросит, как правильно.

И да, когда Трамп решит как – вся Европа дружно «прозреет» - посмотрите, пересмотрите, как перед хозяином Белого дома стелются и глава Еврокомиссии, и генсек НАТО (европеец)», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в телеграм-канале.