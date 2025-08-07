  • Спортс
  «Наши скандинавские партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть?» Степанова о словах Губерниева про участие россиян в Олимпиаде
Степанова отреагировала на слова Губерниева о возможной встрече Путина и Трампа.

Степанова отреагировала на слова Губерниева о возможной встрече Путина и Трампа.

«Международное будущее нашего спорта зависит от real politic! Такими темпами мы и на Олимпиаду-2026 дружно поедем», – написал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Дима, «дружно» – это как? Всей командой, со специалистами и на равных условиях с соперниками?

Или «дружно» означает, что все наши скандинавские и прочие бывшие партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть?

Так, пожалуй, можно – но как-то очень сомнительно пока, как считаешь?» – ответила олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
