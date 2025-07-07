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Дарья Непряева: «Хочется верить в допуск на Олимпиаду, но, если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше»

Лыжница Непряева заявила, что не будет унывать из-за недопуска на Олимпиаду.

– Ты веришь в потенциальный допуск на Олимпиаду?

– Конечно, хочется верить, но, если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше.

– У тебя есть какие-то ограничения в плане допуска? Например, ты состоишь в «Динамо», ЦСКА или еще что-то подобное?

– У меня нет никаких ограничений. Но я не знаю, какие будут критерии, поэтому могу только предполагать, что там может быть. Пока ничего не знаю.

– Ты ждешь нашего возвращения на международные старты?

– Я верю в лучшее. Жду.

– Насколько тяжело в такой ситуации сохранять мотивацию?

– Для меня это все новое. Я не пробовала себя на взрослых международных стартах, а всегда бегала в России. Жду возвращения на мировую арену, хочется себя попробовать, но нет такого, что убиваюсь, – сказала Дарья Непряева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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