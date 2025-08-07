Губерниев о возможной встрече Путина и Трампа: «Международное будущее нашего спорта зависит от real politic! Такими темпами мы и на Олимпиаду-2026 дружно поедем»

Дмитрий Губерниев уверен в позитивных последствиях встречи президентов России и США.

Телеканал Fox News сообщил, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом . На это президент США ответил, что готов к встрече на следующей неделе.

«Как я и говорил всегда, международное будущее нашего спорта зависит от real politic!!!

Такими темпами мы и на зимнюю олимпиаду в Италию дружно поедем!!! С лыжниками и биатлонистами!!!» – написал комментатор.