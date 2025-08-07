Губерниев о возможной встрече Путина и Трампа: «Международное будущее нашего спорта зависит от real politic! Такими темпами мы и на Олимпиаду-2026 дружно поедем»
Дмитрий Губерниев уверен в позитивных последствиях встречи президентов России и США.
Телеканал Fox News сообщил, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом. На это президент США ответил, что готов к встрече на следующей неделе.
«Как я и говорил всегда, международное будущее нашего спорта зависит от real politic!!!
Такими темпами мы и на зимнюю олимпиаду в Италию дружно поедем!!! С лыжниками и биатлонистами!!!» – написал комментатор.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
