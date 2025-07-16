Дмитрий Губерниев: «В лыжах у нас больше шансов на допуск, чем в биатлоне. Политика FIS не столь радикальна»

Губерниев оценил вероятность допуска наших лыжников и биатлонистов к стартам.

«Михаил Дегтярев не зря съездил в Лозанну. Он помимо всего прочего постоянно разговаривает с представителями международных федераций. В данном случае позиция FIS не такая жесткая, как позиция IBU . Мы видим, как противодействовала немецкая сторона участию российских атлетов в Универсиаде, были сложности с визовой поддержкой. Но все же многие вопросы были решены сверху.

Тоже самое может случиться и в лыжах. При всем мощном антироссийском, скандинавском, чешском, польском лобби FIS остается большой организацией. Здесь сама политика президента и чиновника не столь радикальна по отношению к Российской Федерации, как политика IBU. С этой точки зрения у нас действительно шансов в лыжах чуть больше, чем в биатлоне», – рассказал комментатор Дмитрий Губерниев .