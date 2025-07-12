Губерниев о возможном допуске россиян: «Просвет у лыжников появился, это я знаю точно. А вот где вообще никакого просвета – это у биатлона»
Дмитрий Губерниев заявил о «просвете» в вопросе допуска российских лыжников.
С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– Большунова включили в международный пул допинг‑тестирования, и многие посчитали это хорошим знаком. Как считаете вы?
– Это будет знак, если прозвучит команда «Допускай». Тогда это позволит ему принимать участие. Сейчас у лыжников есть определенный просветик в плане нашего участия в международных соревнованиях. Речь идет скорее не о Большунове, а о наших молодых.
Но просвет у лыжников появился, это я знаю точно. Переговоры ведутся, но пока без подробностей. А вот где вообще нет никакого просвета, это у биатлона. Это печально, но самая большая тьма и мгла всегда бывает перед рассветом, – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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