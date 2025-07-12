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Юрий Бородавко: «Наши лыжники никогда и не выпадали из международного пула тестирования. Это просто продление»

Бородавко объяснил включение Большунова в пул допинг-тестирования FIS.

Александр Большунов и еще 22 российских лыжника включены в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) на олимпийский сезон.

– Появилась новость о том, что Александра Большунова и многих других российских лыжников включили в международный пул допинг‑тестирования. Может ли это означать и скорое возвращение российских лыжников на международную арену?

– Так наши лыжники никогда и не выпадали из этого международного пула на самом деле. Идет постоянное тестирование, мониторинг. Зарубежные специалисты очень часто приезжают и по заявке зарубежных допинговых агентств тестируют наших спортсменов. Это просто продление. Как только россияне попали на международную арену, они сразу попали в этот пул и так и не выпадали из него.

– То есть глобально ничего нового нет?

– Абсолютно, – сказал тренер Юрий Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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