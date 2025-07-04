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Юрий Бородавко: «Большунов и все остальные во всю силу готовятся к Олимпиаде и не собираются слушать статьи норвежцев»

Бородавко высказался о статье норвежца Салтведта о Большунове.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал, что, по его мнению, у Александра Большунова нет шансов поехать в Милан-2026 из-за связи с армией.

«Если подобные люди будут решать, кто должен ехать на Олимпиаду, а кто нет, то у меня просто нет слов. Большунов и все остальные ребята во всю силу готовятся к Олимпийским играм и не собираются слушать подобные материалы.

Норвежцы никогда не проявляли любви к российским лыжникам. Мы ожидаем все эти поступки, все эти пожелания, все эти заявления. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Надо просто ждать, надеяться на здравый смысл и работу Олимпийского комитета, а не опираться на пожелания какого‑то очередного Салтведта, выражающего явно свою личную позицию», – рассказал тренер Юрий Бородавко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
Ян Петтер Салтведт
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoОлимпиада-2026
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