Юрий Бородавко: «Большунов и все остальные во всю силу готовятся к Олимпиаде и не собираются слушать статьи норвежцев»

Бородавко высказался о статье норвежца Салтведта о Большунове.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт написал , что, по его мнению, у Александра Большунова нет шансов поехать в Милан-2026 из-за связи с армией.

«Если подобные люди будут решать, кто должен ехать на Олимпиаду , а кто нет, то у меня просто нет слов. Большунов и все остальные ребята во всю силу готовятся к Олимпийским играм и не собираются слушать подобные материалы.

Норвежцы никогда не проявляли любви к российским лыжникам. Мы ожидаем все эти поступки, все эти пожелания, все эти заявления. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Надо просто ждать, надеяться на здравый смысл и работу Олимпийского комитета, а не опираться на пожелания какого‑то очередного Салтведта, выражающего явно свою личную позицию», – рассказал тренер Юрий Бородавко .