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Дмитрий Губерниев: «Коростелеву миллиард никто не предложит. Деньги многое решают, но, безусловно, не все»

Губерниев считает, что лыжнику Коростелеву не предложат миллиард за переход.

21-летний чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев ранее ответил на вопрос о возможных выступлениях за другую страну: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится?»

– Коростелева стали критиковать, называть продажным после его слов.

– А судьи кто? Савелию миллиард никто не предложит. Критиканы пусть заткнутся. Деньги многое решают, но, безусловно, не все. Давайте представим гипотетически: человек слаб, миллиард очень многих бы отрезвил, если бы была возможность эти понедельники взять и отменить.

В любом другом виде спорта – может быть, но в лыжах такое вряд ли произойдет. Поэтому это лишь «Фантазии Фарятьева», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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