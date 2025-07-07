Лыжник Волков об Олимпиаде-2026: «Те вещи, которые должны случиться, чтобы был допуск, пока нереально реализовать»

Лыжник Сергей Волков заявил, что пока не верит в допуск на Олимпиаду-2026.

– Как думаешь, допустят ли российских спортсменов на Олимпиаду?

– Интересный вопрос, конечно. Я пока не особо верю, если честно. Потому что те вещи, которые должны случиться, чтобы был допуск, – их пока нереально реализовать. Остается только верить, надеяться и готовиться.

Неважно, будет Олимпиада или не будет, наша задача – быть готовыми, быть в лучшей форме и продолжать расти как спортсмены, – сказал Волков.