Лыжник Волков об Олимпиаде-2026: «Те вещи, которые должны случиться, чтобы был допуск, пока нереально реализовать»
Лыжник Сергей Волков заявил, что пока не верит в допуск на Олимпиаду-2026.
– Как думаешь, допустят ли российских спортсменов на Олимпиаду?
– Интересный вопрос, конечно. Я пока не особо верю, если честно. Потому что те вещи, которые должны случиться, чтобы был допуск, – их пока нереально реализовать. Остается только верить, надеяться и готовиться.
Неважно, будет Олимпиада или не будет, наша задача – быть готовыми, быть в лучшей форме и продолжать расти как спортсмены, – сказал Волков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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