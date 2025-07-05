FIS о недопуске россиян: «Сейчас не видим причин для пересмотра этого решения. Это касается как Кубка мира, так и Олимпиады – отбор туда проходит через FIS»
В FIS заявили, что не видят причин отменять отстранение россиян и белорусов.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускает российских и белорусских атлетов к соревнованиям под своей эгидой с марта 2022 года – даже в нейтральном статусе.
«Решение об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было принято Советом FIS более трех лет назад, остается в силе. И на данный момент без внешних изменений ситуации в организации не видят причин для пересмотра этого решения. Это касается как Кубка мира, так и Олимпиады, так как отбор туда в любом случае проходит через FIS», – отметили в организации.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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