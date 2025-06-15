Вяльбе о запрете фтора: «Ту фуру, которая есть сейчас, вообще нельзя использовать – любая проверка сразу покажет нарушения. Делаем новую»

Елена Вяльбе рассказала, как решается вопрос с запретом фтора для лыж.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела запрет на использование фторсодержащих мазей с сезона-2023/24. Российские спортсмены последние три года не соревновались под эгидой этой организации.

– Как решается вопрос отказа от фтора из-за его запрета на международных стартах?

– Мы знакомы с безфторовыми парафинами. Ту фуру, которая есть сейчас, вообще нельзя использовать. Потому что она фтором буквально пропитана, и любая проверка сразу покажет нарушения.

Очистить ее, мне кажется, нереально. Делаем новую, уже купили тягач для нее, все на завершающей стадии, и туда уже ничего из запрещенных видов фтора просто не будет заноситься, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .

Елена Вяльбе: «Старый вакс‑грузовик изжил свое, он весь во фторе. Заказали новый, пока в стране не будем им пользоваться, чтобы не запачкать»