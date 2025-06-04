Елена Вяльбе: «Сейчас Терентьева тренируется, но с ограничениями. Через определенное время она сможет полноценно»

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева пока тренируется с ограничениями.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Ранее Терентьева опубликовала рентген‑снимок после операции, на котором видны два винта, вкрученных в кость.

«Говорила с тренером по поводу Терентьевой. Все в порядке, и все идет своим чередом. Через определенное время она сможет тренироваться полноценно. Если думаете, что она не тренируется сейчас, вы глубоко ошибаетесь. Она тренируется и сейчас, но с ограничениями», – рассказала Вяльбе.